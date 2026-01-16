mopo plus logo
An der Kreuzung Königstraße/Kirchenstraße in Altona hängt seit kurzem ein Grüner Abbiegepfeil für Radfahrer.

An der Kreuzung Königstraße/Kirchenstraße in Altona hängt seit kurzem ein Grüner Abbiegepfeil für Radfahrer. Foto: Florian Quandt

paidGesucht: Der grüne Pfeil für Radfahrer – eine Hamburger Behördenposse

Eigentlich fing diese Recherche ganz harmlos an: Auf Instagram veröffentlichte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) Ende vergangenen Jahres ein Video, in dem er sich über die neuen Grünpfeile im Hamburger Radverkehr freute. Dabei handelt es sich um ein Verkehrszeichen, mit dem Radfahrer trotz roter Ampel rechts abbiegen dürfen. Doch ein paar wenige Nachfragen dazu endeten nicht nur in einem wochenlangen frustrierenden Behörden Ping-Pong, sondern offenbarten gleichzeitig eine traurige Realität.


