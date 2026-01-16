Eigentlich fing diese Recherche ganz harmlos an: Auf Instagram veröffentlichte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) Ende vergangenen Jahres ein Video, in dem er sich über die neuen Grünpfeile im Hamburger Radverkehr freute. Dabei handelt es sich um ein Verkehrszeichen, mit dem Radfahrer trotz roter Ampel rechts abbiegen dürfen. Doch ein paar wenige Nachfragen dazu endeten nicht nur in einem wochenlangen frustrierenden Behörden Ping-Pong, sondern offenbarten gleichzeitig eine traurige Realität.





