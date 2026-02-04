mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Nach stundenlangem Kreisen über Norddeutschland landete die TAP-Maschine schließlich wieder in Hamburg.

Nach stundenlangem Kreisen über Norddeutschland landete die TAP-Maschine schließlich wieder in Hamburg. Foto: Lenthe-Medien

  • Fuhlsbüttel

paid„Gespenstische Stille“: Hamburgerin über stundenlangen Horrorflug

kommentar icon
arrow down

Stundenlang kreiste am 26. Januar eine Passagiermaschine über Norddeutschland: Wegen technischer Probleme konnte sie nicht weiterfliegen, wegen zu hohen Gewichts aber auch nicht notlanden – es musste zunächst möglichst viel Kerosin verbrannt werden. Eine Hamburgerin (55) schildert die Atmosphäre an Bord, berichtet von einer bereits verfassten Abschiedsnachricht an ihre Familie, von 100 Passagieren, die einen schicksalhaften Moment im Leben teilten, von Tränen, Dankbarkeit und blöden Witzen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test