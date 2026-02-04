Stundenlang kreiste am 26. Januar eine Passagiermaschine über Norddeutschland: Wegen technischer Probleme konnte sie nicht weiterfliegen, wegen zu hohen Gewichts aber auch nicht notlanden – es musste zunächst möglichst viel Kerosin verbrannt werden. Eine Hamburgerin (55) schildert die Atmosphäre an Bord, berichtet von einer bereits verfassten Abschiedsnachricht an ihre Familie, von 100 Passagieren, die einen schicksalhaften Moment im Leben teilten, von Tränen, Dankbarkeit und blöden Witzen.



