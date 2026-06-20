Wo eine Bohrmuschel schneller als eine Behörde ist

Eine Holzbohrmuschel legt die wichtigste Verbindung zu Bremerhavens Vorzeigequartier lahm. Für unseren Kolumnisten ist die Brückensperrung vor allem ein Symbol für jahrelanges Verwaltungsversagen.

Bremerhaven ist für mich wie Ruhrgebiet mit Strand. Eine Stadt, die so herzlich ist wie Duisburg und so wunderschön wie Herne, aber einen Hafen hat und ein Imageproblem: Kinderarmut, Schrottimmobilien, Platz 4 im Ranking der gefährlichsten Großstädte Deutschlands. Ich mag Bremerhaven trotzdem.

Die beste Chance der Seestadt sind die „Havenwelten“, ein Areal direkt am Deich, das mit Millionen und Abermillionen Steuergeld erschaffen wurde: Museen, Restaurants, Hotels und alte Schiffe rund um ein Hafenbecken. In dieses Gebiet kommt man über eine alte Brücke oder besser: kam. Denn diese Brücke – über die täglich 5000 Autos rollten und ungezählte Spaziergänger flanierten – ist nun gesperrt, vermutlich für mehrere Jahre.

Wegen einer Holzbohrmuschel und eines sehr deutschen Problems, das kaum an einem anderen Ort so hart nagt wie in Bremerhaven. Eine Verwaltung, die sich konsequent nicht kümmert. Vor zehn Jahren warnte die Hafengesellschaft Bremenports, dass der Verbindungskanal und Brücke „sanierungsbedürftig“ seien. Das Problem heißt „Teredo navalis“, ein zähes Biest, dem Temperatur und Salzgehalt seines Lebensraums egal sind und das bei Bedarf sogar das Geschlecht wechseln kann.

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Stefan Krücken vom „Ankerherz Verlag“. Privat.

Die „Seute Deern“, ein altes Segelschiff und Wahrzeichen von Bremerhaven, hatte die Holzbohrmuschel bereits versenkt. Der Schädling hatte auch der Nordermole dermaßen zugesetzt, dass der Leuchtturm Molenturm in einem der peinlichsten Momente der Stadtgeschichte fast ins Fahrwasser kippte.

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Sanierung soll zwei oder drei Jahre dauern

120 Monate nach der Warnung musste die Brücke in die „Havenwelten“ wegen der Holzbohrmuschel nun hektisch abgesperrt werden. Zwei oder drei Jahre soll die Sanierung dauern, keiner weiß es so genau, denn es ist nicht mal klar, wer die Kosten von geschätzt 30 Millionen Euro trägt. Falls diese Millionen ausreichen.

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„Die Bohrmuschel war schneller“, sagte Nils Schnorrenberger, Chef der städtischen Gesellschaft BEAN, als er die Notsperrung verkündete. Er habe sich „mehr Zeit gewünscht“. Damit ist offiziell, dass die Verwaltung in Bremerhaven in einem Tempo arbeitet, das von einer motivierten Bohrmuschel überholt wird.

Für alle, die in Bremerhaven im Tourismus Geld verdienen – ein zugegeben ungewöhnliches Konzept im Subventionsparadies Bremen – ist die Nachricht inmitten einer Wirtschaftskrise und der anstehenden Hochsaison so prickelnd wie die Aussicht auf Wurmbefall. Eine Ersatzroute ist für Besucher schwer zu finden; sie führt über eine kaum befestigte Straße und ein Museumsgelände. Ob das funktioniert?

Mit wem ich auch spreche: Die Reaktionen, wie mit diesem seit einem Jahrzehnt bekannten Problem umgegangen wurde, schwanken zwischen Ungläubigkeit, Sorge und Wut. Ich höre auch Resignation heraus, und dies geht nach meinem Eindruck längst vielen Bürgern in Bremerhaven so. Zu vieles mit Bedeutung und Symbolkraft zerbröselt im Duisburg am Meer.