Was für ein Koloss! Auf 1088 Rädern ist die 3700 Tonnen schwere neue Sternbrücke durch Hamburg gerollt – nun sitzt das 108 Meter lange Bauwerk an seinem Platz.

Die neue Sternbrücke wurde in der Nacht an ihren Platz gebracht. Christian Charisius/dpa





Es ist vollbracht! Die neue Sternbrücke ist eingebaut. Nachdem der 3700-Tonnen-Koloss in der Nacht zu Freitag die letzten etwa 500 Meter entlang der Max-Brauer-Allee hinter sich gebracht hatte, gelang auch der anschließende Einhub des 108 Meter langen und 21 Meter breiten Bauwerks. Ursprünglich hätten die Arbeiten schon am Donnerstagabend beendet sein sollen. Probleme auf dem Transportweg hatten den Zeitplan dann aber durcheinandergebracht.

Bewegt wurde der Stahlkoloss auf 48 sogenannten SPMT – die Abkürzung steht für Self-Propelled Modular Transporter (selbstfahrender Modultransporter). Auf insgesamt 1088 Rädern, die um 360 Grad drehbar sind, ging es durch das Herz Hamburgs.

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Die Max-Brauer-Allee war dafür durchschnittlich um etwa 60 Zentimeter aufgeschüttet und mit Stahlplatten verstärkt worden. Entlang des Weges waren Laternen abgesägt, das Vordach einer Tankstelle gekappt und 86 Bäume gefällt worden. Die maximale Geschwindigkeit des Transports betrug einen Kilometer pro Stunde.

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Noch fehlen Schotter, Gleise, Oberleitungen und Signale

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Zu den Restarbeiten bis zur vorgesehenen Freigabe der neuen Brücke Ende August gehören nun die Aufbringung des Schotters sowie die Montage der Schienen, der Oberleitungen und der Signale. Dann sollen pro Tag wieder etwa 1000 Züge auf der sogenannten Verbindungsbahn unterwegs sein. Laut Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sind täglich etwa 90.000 Menschen in den Zügen unterwegs. Dazu kämen etwa 23.000 Pkw und gut 5000 Radfahrer, die unter der Brücke fahren.

Millimeterarbeit: Die neue Sternbrücke auf dem Weg an ihren Platz. Christian Charisius/dpa Arbeiten bis tief in die Nacht: Die neue Sternbrücke ist an ihrem Ziel angekommen. Christian Charisius

Tjarks bezeichnete die neue Bahnüberführung im Bezirk Altona als „einen zentralen Punkt im europäischen Bahnnetz und auch in unserer Stadt“ und nannte die Projektarbeit der Bahntochter InfraGo sowie der beteiligten Firmen eine „Koordinierungsleistung der Extraklasse“. Die neue Sternbrücke sei eine „Landmark für das Schanzenviertel für die nächsten 100 Jahre“. Das Bauwerk habe die Chance, ein Wahrzeichen für die Hansestadt zu werden.

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Auch die neue Sternbrücke soll ein Kulturraum werden

An dem Ersatzbau der etwa 100 Jahre alten Vorgängerbrücke, die laut Tjarks als nicht mehr reparabel galt, hatte es immer wieder Kritik gegeben. So verloren unter anderem Musikclubs, die unter dem alten Bauwerk untergebracht waren, ihre Heimat.

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Die neue Sternbrücke könne nach Ansicht des Verkehrssenators nach der Wiederherstellung der Max-Brauer-Allee wieder zu einem Kulturraum werden. Dafür solle auch eine besondere Beleuchtung sorgen. Tjarks sagte: „Bis dahin ist es noch ein Weg, aber wir sind dabei.“ (dpa)