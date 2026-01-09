Endlich normale Leute! Hier fühlt sich der Chef der Barclays Arena am wohlsten

Steve Schwenkglenks ist Geschäftsführer der Barclays Arena im Volkspark – Norddeutschlands größter Multifunktions-Halle, in der Konzerte von Superstars, Sportevents und Shows über die Bühne gehen. Wenn der Kampfsportfan und Freizeitpilot mal vom Trubel abschalten will, schwinge er gekonnt den Kochlöffel, verriet er im MOPO-Fragenhagel.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Das Verkehrschaos und den Parkplatzmangel rund um die Arenen priorisiert angehen!

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Am Hauptausgang der Barclays Arena nach Konzertende. Hier sieht man live, wie glücklich die Menschen nach dem Besuch ihres Lieblingsstars sind. Für mehrere Stunden alle Probleme vergessen und emotionale Momente mit Freunden teilen. Unbeschreiblich!

3. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Winterhude: Hat alles, was man braucht und dabei sind die Menschen noch „normal“.

4. Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Udo Lindenberg (muss man in Hamburg nicht begründen, oder? Ist doch Konsens)

5. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt?

Franzbrötchen: top! Labskaus: Flop!

6. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Gutes Essen und Trinken. Reisen und andere Länder. Tolle Konzerte mit Freunden.

7. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür?

„Tatort“ (aber ich schäme mich kein bisschen)

8. Worüber mussten Sie zuletzt richtig lachen?

Über die geplante Fertigstellungsterminierung für die U5-Haltestelle „Arenen“.