„Jeder der gern isst, kann auch kochen lernen“: Unter diesem Motto veranstaltet Cornelia Poletto Kochkurse in ihrer „Cucina“ in Eppendorf – nur wenige Schritte von ihrem Restaurant entfernt. Doch nun brodelt die Gerüchteküche. Schließt die Spitzenköchin ihre beliebte Kochschule in Hamburg?

„Buongiorno, ihr Lieben!“: Mit diesen Worten meldet sich Cornelia Poletto in einem Video auf Instagram. „Ich melde mich hier aus meiner ‚Cucina‘, um die es in letzter Zeit ganz, ganz viel Gerüchteküche gab.“ Fans der Spitzenköchin waren besorgt, dass sie ihre Kochschule in der Goernestraße 7 (Eppendorf) schließt.

Cornelia Poletto eröffnet eine „Cucina“-Kochschule in Düsseldorf

Anzeige

Denn die 54-Jährige expandiert nach Düsseldorf: Auf dem „Euref-Campus“ (Europäisches Energieforum) wird sie auch eine „Cucina“-Kochschule eröffnen – auf dem Gelände forschen Menschen zu den Themen Klimaschutz, Energie und Mobilität. Das „wunderschöne Interieur der ,Cucina‘ in Hamburg wird nach Düsseldorf ziehen“, erklärt Cornelia Poletto.

Cornelia Polettos Kochschule „Cucina“ in Eppendorf wird umgebaut. Melanie Dreysse

Und die Kochschule in Hamburg? „Die gibt es natürlich auch weiterhin!“, so Poletto. „Nach 13 Jahren wollte ich sie sowieso umbauen. Es soll hier mehr Platz für die Teilnehmer geben. Aus Gründen der Nachhaltigkeit kommen die alten Möbel nach Düsseldorf“, erklärt sie auf MOPO-Nachfrage. Ab Mitte Juli werde in Hamburg umgebaut, ab dem 2. September soll die Kochschule hier wieder eröffnen.

Anzeige

Auch die Spitzenköchin selbst bleibe Hamburg erhalten: „Natürlich werde ich für größere Veranstaltungen auch mal in Düsseldorf sein und dort hin und wieder Kochkurse geben“, so Poletto zur MOPO. „Aber mein Herz schlägt für Hamburg, ich bleibe hier wohnen.“