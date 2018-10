Gertrudenkirchhof: Ein Schandfleck mitten in der City

Rund eine Million Euro hat es gekostet, den Gertrudenkirchhof in der City aufzuhübschen. Dafür gab es dann einen Preis von der Architektenkammer. Etwas mehr als zehn Jahre ist das her. Mittlerweile ist der Platz wieder verkommen. Überall liegt Müll, eine Rampe wird als Klo benutzt und nachts ist es zappenduster. Vom Bezirk fühlen sich Anwohner im Stich gelassen.

„Die Beleuchtung funktioniert seit Jahren schon nicht mehr“, ärgert sich ein Anwohner. Dabei gehörte gerade das Lichtkonzept zu den besonders schönen Elementen der Neugestaltung. So ist die Bank durch ein Licht-Band illuminiert und alle Linden werden durch Lampen im Boden angestrahlt. Die sind allerdings alle kaputt. Ebenso das komplette Leuchtband. Ein schöner Kirschbaum wurde einfach gefällt und machte einer Werbesäule Platz.

Rampe wird als Toilette benutzt

Noch viel problematischer ist allerdings die provisorische Rampe am einen Ende des Platzes. Was eigentlich Rollstuhlfahrern und Müttern mit Kinderwagen dienen sollte, damit sie auf den erhöhten Platz gelangen können, wird als Toilette genutzt. Es stinkt teils so, dass die Restaurant-Gäste nicht mehr draußen sitzen wollen.

Zehn Jahre dauerten die Planungen damals. Doch dann hatte es 2006 wirklich geklappt, den Gertrudenkirchhof einladend zu gestalten. So dass sich nicht mehr nur Obdachlose und Drogenabhängige dort wohlfühlten. Besonders die viele Meter lange Bank wurde von Passanten gut angenommen. Die umliegenden Gastronomen („L’ Italiano Vero“ und „Ariana“) und Läden („Michelle Records“) waren zufrieden.

Mülleimer quellen über

Verärgert sind die Anwohner jetzt auch, weil nach schönen Wochenenden die Mülleimer überquellen und Becher und Verpackungen über den Platz wehen. Die Mülleimer sind offenbar zu klein für den Andrang in der City. Vom Bezirk fühlen sich viele dort alleingelassen.

„Offenbar wollen die gar nichts machen, bis die Baustelle hier weg ist“, heißt es. „Dabei kann das mit der Beleuchtung doch nicht so ein großer Aufwand sein.“

Riesen-Baustelle seit vier Jahren

Tatsächlich leben Geschäftsleute und Anwohner bereits seit vier Jahren dort mit einer gigantischen, oft auch lauten Baustelle. Denn am Gertrudenkirchhof 9 wird das größte Umspannwerk der City modernisiert. Dafür ist ein Teil des Platzes abgesperrt. Laut Stromnetz Hamburg wird diese Baustelle allerdings erst 2021/22 beendet sein. Ein verärgerter Anwohner: „Die Stadt kann sich doch nicht bis dahin taub stellen und erwarten, dass wir so lange mit diesem verkommenen Platz leben.“

Der Bezirk sieht das ganz anders, will während der Baustellenzeit nichts machen. „Es wird alles wieder schön gemacht, wenn die Baustelle dort weg ist“, sagt Mitte-Sprecherin Sorina Weiland. „Jetzt vorab wäre das aber nicht sinnvoll.“ Ganz dunkel sei es ja auch nicht, „und wem es doch zu düster ist, der kann ja auch mal einen Umweg gehen.“