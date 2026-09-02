Fast ein Jahr ist die Abstimmung über den Klimaentscheid und „Hamburg testet Grundeinkommen“ her. Während der Klimaentscheid angenommen wurde, entschied sich die Mehrheit der Hamburger gegen den Grundeinkommenstest. Doch das letzte Wort ist offenbar noch nicht gesprochen.

Vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht wird am Freitag über den Antrag von fünf Bürgerinnen und Bürgern verhandelt. Sie fordern, dass der Volksentscheid „Hamburg testet Grundeinkommen“ vom 12. Oktober 2025 für ungültig erklärt und wiederholt wird.

Neuverhandlung um Volksentscheid – wie Befürworter argumentieren

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Sie argumentieren, dass das Verfahren unter mehreren ergebnisrelevanten Verfahrensfehlern gelitten habe. So sei die Briefwahl bereits acht Tage möglich gewesen, bevor Plakatwerbung antragsfrei erlaubt war. Laut den Antragstellern verstößt das gegen das Demokratieprinzip in Verbindung mit der grundsätzlich geschützten Informationsfreiheit.

Zudem beklagen sie, dass die Stellungnahme der Regierungsfraktionen im beigelegten Informationsheft in mehreren Punkten gegen das Sachlichkeitsgebot verstoßen habe. Auch einzelne Senatsmitglieder hätten im Vorfeld der Abstimmung gegen das Sachlichkeits- und Neutralitätsgebot verstoßen.

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Das sagt die Gegenseite

Die Initiatoren von „Hamburg testet Grundeinkommen“ unterstützen den Antrag. Die Bürgerschaft und der Senat teilen hingegen die Auffassung der Antragsteller nicht und halten den Antrag für unbegründet. Sie argumentieren, dass auch sie von der Beschränkung der Plakatwerbung betroffen gewesen seien. Die Stellungnahmen der Regierungsfraktionen seien nicht unsachlich gewesen. Zudem seien die betreffenden Äußerungen „weder in amtlicher Eigenschaft noch unter Inanspruchnahme amtlicher Autorität oder Ressourcen“ erfolgt.

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Der Termin am Freitag ist die erste mündliche Verhandlung in einem bislang schriftlichen Verfahren, erklärt eine Sprecherin des Verfassungsgerichts. Die Stellungnahmen der Beteiligten liegen bereits vor. Am Freitag gehe es vor allem darum, dass die Präsidentin des Verfassungsgerichts auf die Rechtslage eingehe. Anschließend können die Beteiligten erneut Stellung nehmen. Die Entscheidung des Gerichts wird in den nächsten Wochen erwartet.