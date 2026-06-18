Nicole Jordan soll ihre fünfjährige Tochter mehrfach zu Sitzungen in der Bezirksversammlung mitgenommen haben. Doch wegen eines Zeugen trumpft sie schließlich vor Gericht auf.

Der Gerichtssaal ist gefüllt mit Menschen aus der Hamburger AfD. Auf den Zuschauerreihen sitzen sie, im Zeugenstand – und auf der Anklagebank. Im Zentrum steht der Betrugsvorwurf gegen Nicole Jordan. Sie ist aus der Partei ausgetreten, besetzt aber weiterhin den lukrativen Posten als AfD-Fraktionschefin im Bezirk Mitte. Nach Prozessende kommt es zu denkwürdigen Szenen.

Jordan hat Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt, der sie 6400 Euro gekostet hätte. Zwischen dem 1. Februar 2023 und dem 5. Mai 2023 soll sie in mindestens fünf Fällen ihr Kind mit zu Sitzungen gebracht haben, obwohl sie die Kinderbetreuungskostenpauschale in Höhe von 25 Euro pro Sitzung bezog.

AfD-Abgeordneter stellte Anzeige gegen Jordan – im Gericht legt sie den Arm um ihn

Anzeige

Vor Gericht tritt die 51-Jährige selbstbewusst auf. Bevor die Verhandlung überhaupt beginnt, sitzt sie auf einer Bank vor dem Saal, einen Aktenordner vor sich. In der Nähe halten sich zwei weitere Mitglieder des Bezirksvorstandes auf. Während der Verhandlung tuscheln sie immer wieder miteinander.

Die Anzeige gegen Jordan stammt ebenfalls von einem AfD-Mitglied. Er ist Abgeordneter im Bezirk Mitte. Jordan habe ihre fünfjährige Tochter mehrfach zu Sitzungen mitgenommen, so sein Vorwurf. „Da habe ich sie darauf angesprochen, weil mir das nicht gefallen hat“, erzählt er vor Gericht. Während der Sitzungen werde es hin und wieder laut, das sei kein passender Ort für ein Kind.

Anzeige

Nicole Jordan, AfD-Bezirksfraktionschefin in Hamburg-Mitte, hält 2025 eine Rede auf einer Demonstration. picture alliance / ABBfoto

In der Zeit habe es aber auch Streit gegeben zwischen ihm und Frau Jordan. Dass er sich an dem Kind störe, habe er mehrfach angesprochen. „Da gab es richtig Stress, richtig Ärger“, sagt er.

Heute ist das Verhältnis zu Jordan wohl wieder besser. In einer kurzen Pause gehen die beiden gemeinsam den Flur hinab, sie hat den Arm um seine Schultern gelegt.

Anzeige

Freispruch für Jordan: „Kein Beweis gegen meine Mandantin“

Es ist auch seine Aussage, die den Fall ins Wanken bringt. Der Zeitraum, den er in seiner Beschwerde genannt hat, und dem die Anklage zugrunde liegt, ist nach der Befragung durch den Richter nicht nachvollziehbar. Er sei gar nicht bei allen Sitzungen dabei gewesen, habe so auch nicht wissen können, ob das Kind immer dabei gewesen sei oder nicht.

„Seine Aussage ist unzuverlässig“, sagt der Verteidiger von Jordan in seinem Abschlussplädoyer. „Unterm Strich bleibt nichts übrig. Kein Beweis gegen meine Mandantin.“ Er fordert Freispruch, wie auch die Staatsanwaltschaft, die sich ebenfalls auf den strittigen Zeitraum bezieht.

Und tatsächlich wird Jordan freigesprochen. „Das ist hier schiefgelaufen. Nicht für sie, sondern auch für den Zeugen“, sagt der Richter. Zwar habe sie eingeräumt, eventuell mal vergessen zu haben, sich bei den Sitzungen von der Pauschale abzumelden, wenn sie ihr Kind dabei hatte. Doch da sich die Anklage auf einen bestimmten Zeitraum bezieht, und dieser Zeitraum nicht nachweisbar ist, droht ihr keine Strafe.

Als Jordan den Saal verlässt, sagt sie deutlich: „Ich gebe der Lügenpresse keine Kommentare“. Dass niemand sie nach einem Kommentar gefragt hat, scheint dabei egal zu sein.

Nach Jordans Abgang wenden sich zwei Zuschauer an die Staatsanwältin. Das Kind sei wirklich oft dabei gewesen. „Manchmal hatte sie eine Betreuung, aber die saß dann trotzdem mit dem Kind im Saal.“ Warum sie denn nichts gesagt hätten, will die Staatsanwältin wissen. Schließlich weist sie die Männer darauf hin, selbst Anzeige zu stellen. Ob das passieren wird, bleibt offen.

Jordan aus der AfD ausgetreten

Im April ist Nicole Jordan aus der AfD ausgetreten. Dies habe mit unterschiedlichen „Vorstellungen von politischer Kultur, Zusammenarbeit und inhaltlicher Ausrichtung“ des neu gewählten Bezirksvorstandes zu tun, begründete sie damals ihre Entscheidung.

Der AfD-Landeschef Dirk Nockemann forderte Jordan auf, sofort ihr Mandat abzugeben, doch dagegen sperrt sich die 51-Jährige. Sie habe weiterhin den nötigen Rückhalt in der Fraktion. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2029 ist sie somit noch Fraktionsvorsitzende des Bezirks Mitte – und erhält gut 1700 Euro Aufwandsentschädigung im Monat.











