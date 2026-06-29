Gericht

Zeuge im Block-Prozess: Christina Block soll sich bei  Entführern bedankt haben

Stephanie Lamprecht Redakteurin
Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott sitzen im Hamburger Gerichtssaal vor Namensschild und Kopfhörern.
Christina Block und ihr Anwalt Ingo Bott.

Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder sagt am Montag ein Israeli aus, der eines der Fluchtautos gefahren hat. Seine Aussagen widersprechen der Darstellung der Angeklagten.

Um 9.30 Uhr beginnt der heutige Verhandlungstag im Block-Prozess. Auf der Zeugenliste: einer der Israelis, die David Barkay, der Kopf der Entführer, in seinem israelischen Bekanntenkreis angeworben hatte. Der Mann, der eines der Fluchtfahrzeuge gefahren haben soll, wird  per Video vernommen, so der Plan. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.

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