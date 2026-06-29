Um 9.30 Uhr beginnt der heutige Verhandlungstag im Block-Prozess. Auf der Zeugenliste: einer der Israelis, die David Barkay, der Kopf der Entführer, in seinem israelischen Bekanntenkreis angeworben hatte. Der Mann, der eines der Fluchtfahrzeuge gefahren haben soll, wird per Video vernommen, so der Plan. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.