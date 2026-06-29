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Gericht
Zeuge im Block-Prozess: Christina Block soll sich bei Entführern bedankt haben
Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder sagt am Montag ein Israeli aus, der eines der Fluchtautos gefahren hat. Seine Aussagen widersprechen der Darstellung der Angeklagten.
Um 9.30 Uhr beginnt der heutige Verhandlungstag im Block-Prozess. Auf der Zeugenliste: einer der Israelis, die David Barkay, der Kopf der Entführer, in seinem israelischen Bekanntenkreis angeworben hatte. Der Mann, der eines der Fluchtfahrzeuge gefahren haben soll, wird per Video vernommen, so der Plan. Wir berichten live aus dem Gerichtssaal.
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