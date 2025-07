Zehn Millionen Euro Schaden: Betrügerbande bringt Investoren um riesige Geldsumme

Zunächst lockten sie Investoren mit attraktiven Angeboten, dann steckten sie sich das Geld in die eigene Tasche: Ab Dienstag stehen vier Angeklagte vor dem Hamburger Landgericht, die Investoren durch Täuschungen um Millionen Euro gebracht haben sollen. Dafür nutzte die Gruppe ein ausgeklügeltes Betrugssystem.

Banden- und gewerbsmäßiger Betrug in 51 Fällen lautet der Vorwurf gegen die vier Angeklagten, die sich vor der Großen Wirtschaftskammer des Landgerichts verantworten müssen. Gemeinsam sollen sich die Tatverdächtigen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren ein Betrugssystem ausgedacht haben und damit letztlich einen Gesamtschaden von mehr als zehn Millionen Euro verursacht haben.

Investitionen in vorgetäuschtes Unternehmen

Ein Rückblick: Spätestens im Dezember 2020 soll der Gruppe die Idee gekommen sein, Investoren durch Abschlüsse von Darlehensverträgen oder Veräußerungen von Anleihestücken um hohe Geldsummen zu bringen. Den Kapitalgebern wurde vorgetäuscht, in den Betrieb und den Ausbau der angeblich werthaltigen „C. GmbH“ mit Sitz im Schanzenviertel zu investieren – doch dieses Unternehmen gab es nie.

Absichtlich sollen die vier Angeklagten also den Eindruck erweckt haben, die „C. GmbH“ sei ein wirtschaftlich erfolgreiches Pflandleihgeschäft mit der Vergabe von Krediten gegen Inpfandnahme von Luxusgegenständen. Den Investoren sollen wiederum jährliche Zinsen von bis zu 25 Prozent sowie die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals versprochen worden sein.

Mehr als zehn Millionen Euro Schadenssumme

Fast vier Millionen Euro kamen so von August 2021 bis Januar 2023 allein über verschiedene Darlehensgeber zusammen. Von November 2021 bis Ende September 2023 veräußerte die Gruppe zudem Anleihestücke an 382 Personen – und machte weitere 5,3 Millionen Euro. Außerdem sollen die Angeklagten Anleihen im Wert von etwa 3,5 Millionen Euro gezielt über eigene Depots an 21 weitere Anleger außerbörslich verkauft haben. Der Prozess beginnt am Dienstag um 13 Uhr. (mp)