Prügelei mit schweren Folgen: In einer Wohnunterkunft am Überseering sind im vergangenen August zwei Männer in Streit geraten, nun ist einer von ihnen ein Pflegefall. Der Angeklagte (34) ist in U-Haft, seit Donnerstag muss er sich vor dem Schwurgericht verantworten. An diesem Prozesstag geht es um Details: um Plastikstühle, eine Lichterkette – und einen Schraubenzieher.