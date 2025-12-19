Er meldet sich in dem spektakulären Prozess um die Entführung seiner Enkelkinder immer wieder öffentlich zu Wort, stellt Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Vorsitzende, belehrt die Kammer über die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen – dabei spielt Eugen Block (84) bislang offiziell gar keine Rolle in dem Verfahren gegen seine Tochter. Noch. Denn nach der Aussage des Entführerchefs ist das Bild des ahnungslosen „Patriarchen“ nicht mehr zu halten – mit möglicherweise einschneidenden Folgen für den streitbaren Großvater und Steakhouse-Chef. Lesen Sie hier die wichtigsten Fragen und Antworten.







