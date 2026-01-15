mopo plus logo
Anwalt und Mitglied im Aufsichtsrat der Block-Holding: Dr. Andreas C. ist zusammen mit Christina Block wegen Kindesentführung angeklagt. Foto: dpa | Marcus Brandt

paidBlock-Prozess: Wird der Familienanwalt jetzt zum Sündenb(l)ock?

„Problemlöser“, „verlängerter Arm der Familie Block“, „Ziehsohn von Eugen Block“ – dem Angeklagten Dr. Andreas C. sind im Prozess um die Entführung der Block-Kinder schon viele Rollen zugeschrieben worden, von Zeugen und von seiner Mitangeklagten Christina Block. Er selbst, Jurist, schweigt eisern. Nun allerdings scheint sich abzuzeichnen, dass Christina Block auf Distanz zu dem engen Vertrauten ihres Vaters geht und dem Anwalt einen Großteil der Verantwortung zuschieben will.




