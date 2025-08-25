Yannik N. wollte nur schnell zu seinem Dealer fahren, um frisches Heroin zu besorgen – doch dabei überfuhr er eine rote Ampel, und die Polizei wurde auf ihn aufmerksam. Aus der vermeintlich kurzen Fahrt wurde eine wilde Verfolgungsjagd bis hinter die Landesgrenze nach Wedel. Am Montag musste sich der 28-Jährige vor dem Blankeneser Amtsgericht verantworten. Dabei gestand er seinen Fehler offenkundig ein, auf eine Sache schien der Angeklagte dann aber doch ein bisschen stolz zu sein.

