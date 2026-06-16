Dem 18-Jährigen aus Finkenwerder werden 54 Straftaten vorgeworfen – darunter schwere Online-Delikte gegen Mädchen und Angriffe auf homosexuelle Männer.

Die Türen bleiben geschlossen. Kein Publikum, keine Presse, keine Zuschauer. Am Hamburger Landgericht hat der Prozess gegen Fabian Z. begonnen, einen 18-Jährigen aus Finkenwerder, dem die Staatsanwaltschaft 54 Straftaten vorwirft. Der Fall führt tief in eine Welt brutaler Online-Netzwerke, in denen Jugendliche andere Jugendliche unter Druck setzen, demütigen, erpressen und zu Selbstverletzungen treiben sollen. Weil Fabian Z. zum Zeitpunkt der ihm vorgeworfenen Taten noch minderjährig war, wird nach Jugendstrafrecht verhandelt. Die Öffentlichkeit ist vollständig ausgeschlossen. Einzige Ausnahme: Zum Auftakt durften heute vor Prozessbeginn Fotografen im Saal Aufnahmen machen.

Die Staatsanwaltschaft legt Fabian Z. ein ganzes Bündel von Vorwürfen zur Last. Es geht unter anderem um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern, die Herstellung und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte, Nötigung, Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Raub, Sachbeschädigung und Bedrohung. Hinzu kommen nach MOPO-Informationen weitere Vorwürfe, darunter Drogen- und Waffenhandel, Betrug, Verkehrsdelikte, Notrufmissbrauch und falsche Verdächtigung. Den Vorsitz der Großen Strafkammer 14 führt Richterin Ulrike Schönfelder.

Anwältin Christiane C. Yüksel legte kurz vor Prozessbeginn das Mandat nieder – und blieb Erklärung schuldig

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Schon vor dem ersten Verhandlungstag hatte es eine überraschende Wende gegeben. Die Hamburger Rechtsanwältin Dr. Christiane C. Yüksel, die eigentlich gemeinsam mit Rechtsanwalt Yussof Sarwari die Verteidigung von Fabian Z. übernehmen wollte, legte kurz vor Prozessbeginn das Mandat nieder. Yüksel vertritt auch Shahriar J., der unter dem Namen „White Tiger“ bekannt geworden ist und sich seit Januar ebenfalls vor dem Hamburger Landgericht verantworten muss. Einen Grund für ihren Ausstieg aus dem Verfahren gegen Fabian Z. nannte sie zunächst nicht. Der Prozess startete damit ohne Yüksel.

Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte Online-Gruppen nach dem Vorbild des internationalen Sadisten-Netzwerks „764“ gegründet - in dem der als „White Tiger“ bekannt gewordene mutmaßliche Pädokriminelle eine führende Rolle gespielt haben soll. Zwischen den Beschuldigten gab es laut Staatsanwaltschaft aber keine Verbindungen.

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Fabian Z. soll sich im Internet auf die Suche nach psychisch labilen Mädchen gemacht und sie massiv unter Druck gesetzt haben. Sieben mutmaßliche Opfer sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft betroffen. Sie waren zwischen zwölf und 15 Jahre alt. Fabian Z. soll auf sie eingewirkt, sie emotional manipuliert und Schritt für Schritt zu immer gravierenderen Handlungen gebracht haben.

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Fabian Z.: Er soll psychisch labile Mädchen missbraucht und Schwule gejagt haben

Doch bei Fabian Z. geht es nicht nur um Online-Taten gegen Mädchen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm auch Angriffe auf homosexuelle Männer vor. Gemeinsam mit Komplizen soll er sich über Dating-Apps wie „Grindr“ und „Planet Romeo“ mit Männern verabredet und sie dann in Hinterhalte gelockt haben. Das Vorgehen erinnert an sogenanntes „Pedo-Hunting“: Männer werden unter einem Vorwand zu Treffen gelockt, dort gestellt, beschimpft, gefilmt und angegriffen – angeblich, um Kinder zu schützen, tatsächlich aber, so der Vorwurf, aus homophoben Motiven, zur Demütigung und zur Profilierung.

Der Hinweis auf den Angeklagten soll aus den USA gekommen sein. Im Dezember wurde Fabian Z. verhaftet. Der junge Mann, der aus Polen stammt, soll angegeben haben, wegen seiner Herkunft in der Schule gemobbt worden zu sein. Irgendwann sei er gar nicht mehr zur Schule gegangen, habe nur noch vor dem Computer gesessen und sei dort auf diese sadistischen Online-Gruppen gestoßen. Dort habe er zum ersten Mal das Gefühl gehabt, so etwas wie Anerkennung zu bekommen.