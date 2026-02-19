Whiskey geklaut: Mann soll Kiosk-Angestellte mit Nagelschere verletzt haben

Als eine Kiosk-Angestellte einen Dieb mit fünf Flaschen Whiskey bemerkte, soll der Mann ihr gedroht und sie mit einer Nagelschere verletzt haben. Es war nicht das erste Mal, dass der 31-Jährige geklaut haben soll. Ab Donnerstag muss er sich vor dem Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten einen besonders schweren räuberischen Diebstahl in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und einen Diebstahl mit Waffen vor. Der Mann soll am 22. Mai 2025 fünf Flaschen Whiskey in einem Kiosk in der Jarrestraße (Winterhude) gestohlen haben.

Als eine Angestellte ihn bemerkte und darauf ansprach, soll er ihr gedroht haben, sie mit einer Nagelschere zu schneiden. Dennoch sei die Angestellte ihm gefolgt, woraufhin der Mann mit der Schere nach ihr schlug und sie an der Hand verletzte, heißt es in der Anklage.

Auch Diebstahl bei Media-Markt angeklagt

Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann zwei Monate später erneut einen Diebstahl begangen. Diesmal bei Media-Markt an der Mönckebergstraße. Dort soll er zwölf Ladekabel (Verkaufswert 380 Euro) gestohlen haben – in der Tasche griffbereit ein Tierabwehrspray.

Für den Prozess sind mehrere Verhandlungstermine angesetzt.