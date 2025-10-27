Weil sie ihn allein beim Arzt ließ: Frau brutal verprügelt

Wegen einer Lappalie soll ein Mann in Hamburg völlig die Kontrolle verloren haben: Weil seine Begleiterin ihn während einer Behandlung kurz allein ließ, wurde sie anschließend brutal attackiert. Der Angeklagte ist mit dem Strafbefehl gegen ihn nicht einverstanden – Montag startet der Prozess.

Der 39-Jährige war am 20. September 2024 auf dem Gelände der Asklepios Klinik Nord – Heidberg in Rage geraten, nachdem die Frau den Behandlungsraum verlassen hatte. Laut Anklage packte er sie am Nacken, schrie sie an, schubste sie und würgte sie mehrere Sekunden lang.

Mann tritt Frau mehrfach gegen das Gesäß

Doch damit nicht genug: Kurz darauf soll er auf der Tangstedter Landstraße weiter auf sein Opfer losgegangen sein – trat ihr mehrfach gegen das Gesäß, schlug auf ihren Hinterkopf und verpasste ihr eine so heftige Ohrfeige, dass sie ins Taumeln geriet.

Der Angeklagte wehrt sich nun gegen einen Strafbefehl über 150 Tagessätze wegen Körperverletzung in zwei Fällen. Der Prozess beginnt am Montag um 13 Uhr im Amtsgericht Hamburg. (rei)