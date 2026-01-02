Laute Musik dröhnt durch das Treppenhaus an der Bramfelder Chaussee. Einem Bewohner in der zweiten Etage reicht es. Er will seinen Nachbarn zur Rede stellen. Doch Carsten F. (Name geändert) erwartet ihn bereits – mit Pfefferspray und einem 28 Zentimeter langen Küchenmesser. So steht es in der Anklage, die am Freitag zum Prozessauftakt verlesen wurde. Noch ist unklar, ob der Angeklagte überhaupt für die Tat verantwortlich gemacht werden kann.







