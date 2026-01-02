mopo plus logo
Ein Mann wird auf einem Laubengang festgenommen

In dem Haus in Bramfeld wurde ein Mann festgenommen. In der Nacht fanden Zeugen im Treppenhaus eine Leiche. Foto: Marius Röer

  • Bramfeld

paidWegen lauter Musik: Streit unter Nachbarn eskaliert – Mann verblutet im Treppenhaus

Laute Musik dröhnt durch das Treppenhaus an der Bramfelder Chaussee. Einem Bewohner in der zweiten Etage reicht es. Er will seinen Nachbarn zur Rede stellen. Doch Carsten F. (Name geändert) erwartet ihn bereits – mit Pfefferspray und einem 28 Zentimeter langen Küchenmesser. So steht es in der Anklage, die am Freitag zum Prozessauftakt verlesen wurde. Noch ist unklar, ob der Angeklagte überhaupt für die Tat verantwortlich gemacht werden kann.



