Sie sollen in Häuser eingedrungen und auf Beutezug gegangen sein. In einem Fall soll die Bewohnerin ahnungslos geschlafen haben. Jetzt müssen sich zwei Männer vor Gericht verantworten.

Neben Schmuck sollen die Einbrecher auch mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet haben. (Smybolfoto) IMAGO/Burkhard Schubert

Zwei Männer im Alter von 34 und 37 Jahren sind von der Hamburger Staatsanwaltschaft für eine Serie von Einbrüchen angeklagt worden. Sie sollen hauptsächlich durch die Fenster in Wohnhäuser eingedrungen sein und Schmuck, Bargeld sowie eine Rolex erbeutet haben.

Laut Anklage soll der Ältere am 25. Juli vergangenen Jahres durch sogenanntes „Kittfalzstechen“ die Gummidichtung eines Fensters im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Wohldorf-Ohlstedt durchstochen und es anschließend von innen geöffnet haben. Nach seinem Streifzug verließ er das Wohnhaus mit mehreren Hundert Euro Bargeld, so der Vorwurf.

Einbrecher sollen Schmuck, Bargeld und eine Rolex-Uhr erbeutet haben

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Bei zwei weiteren Einbrüchen soll er auf die gleiche Weise in Wohnhäuser in Wandsbek und Wohldorf-Ohlstedt eingestiegen sein und dort Bargeld und Schmuck mitgenommen haben. Laut Anklage hat in einem dieser Fälle die Bewohnerin während der Tat im Haus ahnungslos im Bett gelegen und geschlafen.

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Zusammen mit dem 34-jährigen Angeklagten soll er am 14. Januar versucht haben, in ein Einfamilienhaus in Hausbruch einzubrechen. Sie sollen das Türschloss bearbeitet, den Versuch aber abgebrochen haben.

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Einen Tag später sollen die beiden in Jesteburg durch eine eingeschlagene Buntglasscheibe in ein Wohnhaus gelangt sein. Ihre Beute laut Staatsanwaltschaft: Schmuck, Armbanduhren – darunter eine Rolex-Herrenuhr – sowie zwei Mobiltelefone.

Der letzte Vorwurf betrifft einen Einbruch in Wandsbek. Dort sollen die Männer über ein Badezimmerfenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen sein und Schmuck, Uhren, Münzen sowie Bargeld gestohlen haben.

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Am Dienstag wird den beiden vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gemacht.