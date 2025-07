Diese Silvesternacht in Hamburg lief völlig aus dem Ruder: In der Nacht zum 1. Januar 2023 ist es zu solchen Ausschreitungen gekommen, dass diese nun Thema vor dem Amtsgericht sind. Einem 23-Jährigen wird vorgeworfen, bei der Station Baumwall Böller in eine Menschenmenge geworfen zu haben. Doch am Dienstag präsentiert der Angeklagte eine ganz andere Version der Wahrheit.