Es ist ein Erlebnis, das jedes Elternteil zutiefst traumatisiert – und das die Eltern des einjährigen Daniel durchlebt haben. Im Juni 2022 verloren Blessing Enoghama und ihr Mann Chris ihren Sohn bei einem schrecklichen Unfall. Ihr spielendes Kind wurde von einem Auto überfahren und starb noch am Unfallort. Die Mutter sah alles mit an und kämpft seitdem für Gerechtigkeit. Jetzt gibt es eine Chance, der Fahrer steht ab morgen vor Gericht.



Der 24. Juni 2022 hat sich in das Gedächtnis von Blessing und Chris Enoghama eingebrannt. Blessing war mit ihren Kindern draußen in der Sonne. Die Kleinen spielten auf einem Parkplatz, direkt vor dem Container im Curslacker Neuen Deich 57 in Bergedorf, in dem die Familie lebte. Blessing und Chris sind 2019 aus Nigeria nach Deutschland geflohen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.





