Der Schusswechsel am Steindamm soll nur die letzte Eskalationsstufe gewesen sein. Ein 15-Jähriger soll am 12. Januar 2025 in einem Restaurant auf einen 49-jährigen geschossen haben, der wiederum habe die Verfolgung aufgenommen und zurückgeschossen: zwei Taten, zwei Prozesse. Zwei Täter, die gleichermaßen Opfer sein sollen und doch kaum unterschiedlicher sein könnten: Auf der einen Seite Rizvan A., ein 49-jähriger Ex-Soldat, der in beiden Tschetschenien-Kriegen gekämpft hat und vor Gericht ein ganzes Rudel an Unterstützern mitbringt, das ohne ihren Anführer direkt im Flur des Landgerichts aufeinander losgeht. Auf der anderen Seite Mike F., ein hagerer 15-Jähriger aus den Niederlanden, der im Gerangel im und vor dem Gerichtssaal fast untergeht.