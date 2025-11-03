Versuchter Totschlag! Streit zwischen Frauen vor Hamburger Disco endet blutig

Eine Kiez-Nacht endete für zwei Frauen mit einem blutigen Streit: Vor einer Diskothek gerieten die beiden aneinander, plötzlich zückte eine von ihnen ein Messer. Fast ein Jahr später muss sie sich vor Gericht verantworten.

Eine 24-Jährige muss sich ab Montag vor dem Hamburger Landgericht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Körperverletzung verantworten.

25-Jährige erlitt mehrere Schnittverletzungen

Ein Rückblick: Am Morgen des 10. November 2024 war die Angeklagte im Eingangsbereich einer Diskothek an der Großen Freiheit mit einer damals 25-Jährigen in Streit geraten. Auslöser für die Auseinandersetzung soll eine Beziehung gewesen sein, wie es damals hieß. Im Streit habe die Angeklagte der anderen Frau ins Gesicht geschlagen und ihr Haare ausgerissen. Die 25-Jährige erlitt dadurch blutende Verletzungen am Kopf und an den Händen und musste sich übergeben, so die Anklage.

Kurze Zeit später sollen die beiden Frauen in der Nähe der Diskothek erneut aneinandergeraten sein. Dabei habe die Angreiferin schließlich ein Klappmesser gezückt, mit dem sie mehrfach auf die Arme, den Kopf und den Hals der anderen Frau eingestochen haben soll. Diese erlitt dadurch mehrere Schnittverletzungen und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Als Außenstehende versuchten, in das Geschehen einzugreifen, soll die Angeklagte eine weitere Frau mit dem Messer am Arm verletzt haben.

Ab 13 Uhr beginnt nun der Prozess gegen sie. (mp)