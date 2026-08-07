Vor dem Hamburger Hauptbahnhof eskalierte 2022 ein Streit, ein Mann wurde mit einem Messer lebensgefährlich am Hals verletzt. Jetzt hat das Landgericht den Angreifer zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Mehr als vier Jahre nach der blutigen Messerattacke vor dem Hamburger Hauptbahnhof ist am Freitag das Urteil gegen den mutmaßlichen Täter gefallen. Das Landgericht Hamburg hat den heute 30-jährigen Angeklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Überzeugung der Richter griff der Mann seinen Kontrahenten bei einem Streit mit einem Messer an und stach ihm in den Hals. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Tat ereignete sich am späten Abend des 25. Juni 2022 gegen 22.35 Uhr am Heidi-Kabel-Platz direkt vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Laut Anklage soll der Mann dort zunächst eine Glasflasche nach dem späteren Opfer geworfen haben. Die Flasche verfehlte jedoch ihr Ziel. Der nächste Angriff erfolgte dann mit einem Klappmesser. Damit soll er vor dem Mann herumgefuchtelt und ihm damit gedroht haben.

Als das Opfer zuschlug, eskalierte die Situation

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Der Kontrahent setzte sich mit einem Faustschlag zur Wehr, woraufhin die Situation laut Staatsanwaltschaft eskalierte. Der Angeklagte verletzte ihn mit der Flasche und dem Messer oberhalb der linken Brust sowie am Daumen. Das Opfer erlitt unter anderem eine verletzte Arterie am Ohr, tiefe Schnittwunden am Arm sowie durchtrennte Sehnen und Nerven am Daumen.

Nach der Attacke flüchtetet der Angreifer in Richtung Hauptbahnhof. Das Opfer nahm die Verfolgung auf. Als der Mann ihn schließlich eingeholt hatte, soll ihm der 30-Jährige mit einem Taschenmesser in den Hals gestochen haben – „unter billigender Inkaufnahme tödlicher Verletzungen“, wie es in der Anklageschrift heißt. Dabei erlitt das Opfer eine drei Zentimeter tiefe Stichwunde.

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Ohne Hilfe zu leisten oder einen Rettungsdienst zu alarmieren, floh der Mann vom Tatort. Mit der Tat habe er demnach seine Identifizierung verhindern wollen.