Schwere Vergewaltigung, Körperverletzung und versuchter Mord. Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 42-Jährigen vor, der seine Verlobte in einem Hotelzimmer in Hamm angegriffen haben soll. Am Dienstag sagte das Opfer vor Gericht aus – kurz nachdem der Angeklagte ihr Geld geschickt hatte.

Selbstbewusst kommt Blazej F. in Saal 337 des Landgerichtes. Er nimmt neben seinem Verteidiger Platz, lehnt sich auf die Armlehne und wartet. Während der 42-Jährige beim zweiten Prozesstag erneut keine Einlassung geplant hat, wird seine Ex-Verlobte aussagen.