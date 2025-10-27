Weil sie ihn während einer Behandlung im Krankenhaus kurz allein ließ, soll ein Mann die Kontrolle verloren und seine Freundin auf offener Straße verprügelt haben. Nun steht der 25-Jährige vor dem Amtsgericht Hamburg – während Zeugen eine brutale Szene schildern, wirft der Angeklagte seiner Verlobten Luftküsse zu.

Laut Anklageschrift hat Bruce G. im September vergangenen Jahres seine Freundin brutal verprügelt – wegen einer Nichtigkeit. Die 25-Jährige habe ihren Freund kurz allein im Behandlungsraum der Asklepios Klinik Heidberg gelassen, da sei dieser durchgedreht: Er habe sie angeschrien, am Nacken gepackt, geschubst und gewürgt. Später, an der Tangstedter Landstraße, der nächste Angriff: Es setzt Tritte, eine so heftige Ohrfeige, dass die Frau ins Wanken gerät. Als sie flüchtet, ruft er ihr laut Zeugen hinterher: „Lauf, du Fotze, lauf nach Hause! Du wirst sehen, was das noch gibt!“

Opfer verweigert die Aussage