Schwere Vorwürfe und Tränen vor Gericht: Ein 40-Jähriger soll eine Frau in einer Hamburger Kneipe vergewaltigt und einen Gast angegriffen haben.

Der Angeklagte soll eine Frau am Hamburger Berg vergewaltigt haben. Er wurde mit Handschellen in den Raum geführt. Johanna Schneeberger

In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontags sitzen zwei Männer in einer bekannten Kneipe am Hamburger Berg. Zwischen ihnen sitzt eine Frau. Dann sollen die Männer die 47-Jährige gemeinsam sexuell missbraucht haben. Einer der beiden, Abdelhamid A., steht am Donnerstag, mehr als drei Monate später, vor dem Landgericht Hamburg – und weint.

Hundeblick, Schweigen, vereinzelte Tränen. Der Angeklagte ist auffallend leise. Auf die Fragen des Richters antwortet er nur einsilbig, den Blick auf den Tisch gerichtet. Immer wieder wischt er sich mit einem Taschentuch die Tränen aus dem Gesicht.

In jener Nacht im Mai soll A. laut Erklärung des Richters mit etwa 1,39 Promille, zusammen mit einem anderen Mann, der gesondert verfolgt wird, eine 47-jährige Frau vergewaltigt haben. Die Männer hatten sich in einer bekannten Kneipe am Hamburger Berg neben sie gesetzt, sodass sie zwischen ihnen saß. Sie hatte 2,6 Promille Atemalkohol. Laut Anklage war sie deshalb nicht in der Lage, sich gegen die Taten der Männer zu wehren.

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Ein Gast greift ein – und wird selbst zum Opfer

Abdelhamid A. soll die Leggings der Frau im Schrittbereich aufgerissen und sie mit zwei Fingern penetriert haben, heißt es in der Anklage. Auch der andere Mann soll sie im Intimbereich mit der Hand angefasst haben. Als ein Kneipengast die Männer aufforderte aufzuhören, sollen sie weitergemacht haben. Der Gast soll daraufhin die Hand des Angeklagten weggezogen haben. A. habe den Mann anschließend „mit einer Bierflasche gegen die Rippen geschlagen“, liest die Staatsanwältin aus der Anklageschrift vor.

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Da der 40-Jährige in den Körper der Frau eindrang und diese sich aufgrund ihres Alkoholpegels nicht wehren konnte, ist der Mann wegen Vergewaltigung angeklagt. Nach Einschätzung des Richters wären selbst ein „Ja“ oder das Ausbleiben von Widerstand unter diesen Umständen rechtlich nicht als wirksame Einwilligung zu werten. Die Frau sei aufgrund ihres hohen Alkoholpegels nicht in der Lage gewesen, ihren eigenen Willen zu bilden. Zusätzlich wird dem 40-Jährigen gefährliche Körperverletzung an dem Gast vorgeworfen.

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Am ersten Verhandlungstag wird die Anklage verlesen. Zuvor beantragt der Verteidiger, die Öffentlichkeit auszuschließen. Der Richter lehnt den Antrag ab. Weder der Angeklagte noch sein Verteidiger machen an diesem Tag eine Aussage.

Vergewaltigungsprozess: Wenig Zeugen, viel Alkohol

Die Beweislage ist schwierig. Laut Staatsanwaltschaft wird sich das Gericht zunächst auf die Aussage des Gasts konzentrieren, der der Frau zur Hilfe kommen wollte. Der Richter deutet an, dass bei den übrigen Zeugen „viel Alkohol im Spiel gewesen sei“ und ihre Vernehmung deshalb schwierig werden könnte. Auch die Frau soll nicht aussagen – wegen ihres damaligen Alkoholpegels und aus Schamgründen, wie der Richter erklärt.

Ergebnisse der DNA-Tests liegen bislang noch nicht vor. Die Hände von Abdelhamid A. wurden nach der Tat für Untersuchungen abgeklebt, zudem wurden Proben bei der Frau genommen. Welche Erkenntnisse die Tests liefern, soll sich in den kommenden Verhandlungsterminen zeigen.

Die Ergebnisse sollen in den kommenden Verhandlungsterminen dargelegt werden. Weitere Termine sind bis November angesetzt. Die nächste Verhandlung findet am 14. September statt. Der Angeklagte bleibt bis auf Weiteres in Haft.