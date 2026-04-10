August Hanning (80), Ex-Chef des Bundesnachrichtendienstes, hat sich mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Hamburger Staatsanwaltschaft und die Richterschaft ganz nach oben gewandt: Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) soll prüfen, ob ihm bei den Ermittlungen um die Entführung der Block-Kinder Unrecht getan wurde. Hanning fährt schwere Geschütze auf, wirft den Ermittlern die Verfolgung Unschuldiger vor, die Staatsanwaltschaft sei „out of control“, der Rechtsstaat in Gefahr. Insider sprechen von einem „PR-Lehrstück“, die Staatsanwaltschaft setzt sich überraschend deutlich zur Wehr.









