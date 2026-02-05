Drogen, Waffen, Körperverletzung, Autorennen. Die Strafakte vom Hamburger Gangsta-Rapper Kalim S. liest sich wie ein Bewerbungsschreiben für seinen Beruf. Mehrfach stand der 33-Jährige vor Gericht, auch jetzt wieder. Am Donnerstag, einen Tag vor dem Erscheinen seines neuen Albums, sitzt Kalim S. neben seiner Verteidigerin und wirkt ziemlich abwesend. Doch das Verhalten hat einen überraschenden Grund, wie er zum Schluss verrät.





