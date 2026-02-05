mopo plus logo
Der Hamburger Rapper Kalim S.

Geriet schon des öfteren mit dem Gesetz in Konflikt: Der Hamburger Rapper Kalim S. (Archivbild). Foto: Florian Quandt

  • Neustadt

paidVaterglück? Wohl kaum – Hamburger Rapper Kalim S. zu Haftstrafe verurteilt

Drogen, Waffen, Körperverletzung, Autorennen. Die Strafakte vom Hamburger Gangsta-Rapper Kalim S. liest sich wie ein Bewerbungsschreiben für seinen Beruf. Mehrfach stand der 33-Jährige vor Gericht, auch jetzt wieder. Am Donnerstag, einen Tag vor dem Erscheinen seines neuen Albums, sitzt Kalim S. neben seiner Verteidigerin und wirkt ziemlich abwesend. Doch das Verhalten hat einen überraschenden Grund, wie er zum Schluss verrät.


