Michael H. muss sich seit Dienstag wegen besonders schwerer Zwangsprostitution vor Gericht verantworten. Er soll Sex mit seinem 15-jährigen Sohn an verschiedene Freier verkauft haben – darunter ein Pastor. Am Donnerstag musste das Opfer seinem Vater erneut gegenübertreten, um seine schrecklichen Erlebnisse als Zeuge zu schildern. Das, was der Angeklagte ihm angetan haben soll, ist so privat, dass die Öffentlichkeit zum Schutz ausgeschlossen werden musste.