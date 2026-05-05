Vater prostituierte seinen 15-jährigen Sohn – Freier angeklagt!

Ein 63-Jähriger ist des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen angeklagt. Er soll mit dem bereits verurteilten Michael H. vereinbart haben, sexuelle Handlungen an dessen 15-jährigem Sohn vornehmen zu dürfen. Ab Dienstag muss sich der 63-Jährige deshalb vor Gericht verantworten.

Zwischen März und Juni 2022 soll Michael H. seinen damals 15-jährigen Sohn verschiedenen Freiern zum Sex angeboten haben. Einer dieser Männer steht jetzt vor dem Landgericht.

Vater zwingt seinen Sohn zur Prostitution

Im März 2022 soll Michael H. seinen Sohn für 2800 Euro dem 63-jährigen Angeklagten für sexuelle Handlungen angeboten haben. Das Treffen fand laut Staatsanwaltschaft in Hamburg-Ochsenwerder statt.

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Das 15-jährige Opfer soll sich erst auf Nachdruck der beiden erwachsenen Männer zu den Handlungen bereit erklärt haben. Es war nicht das einzige Treffen dieser Art.

Der Angeklagte Michael H. bei der Urteilsverkündung im Gericht. Zoe Clausen Der Angeklagte Michael H. bei der Urteilsverkündung im Gericht.

Bei einem weiteren Termin soll Michael H. mit seinem Sohn zu einem Parkplatz gefahren sein. Dort nahm der 63-jährige Angeklagte sexuelle Handlungen an dem Jugendlichen vor.

Angeklagter soll 15-Jährigen 1000 Euro versprochen haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 63-Jährigen zudem vor, gemeinsam mit Michael H., dessen 15-jährigen Sohn zum Geschlechtsverkehr mit einer Transfrau bewegt zu haben. Dem Sohn sollen hierfür 1000 Euro versprochen worden sein.

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Michael H. wurde im Juli 2025 bereits verurteilt. Er war wegen besonders schwerer Zwangsprostitution angeklagt. Die Kammer verurteilte ihn zu zwei Jahren Freiheitstrafe auf Bewährung. Aufgrund der Zeugenaussagen seines Sohnes waren beim Richter Zweifel aufgekommen. Vor Gericht sollen einzelne Fälle komplett anders geschildert worden sein als bei der Polizei. Außerdem habe der Sohn zugegeben, sich auch freiwillig prostituiert zu haben.