Ein Mann (47) wird beschuldigt, seine eigene Tochter sexuell missbraucht zu haben. Fotos von dem mutmaßlichen Missbrauch an der Vierjährigen wurden später auf seinem Handy entdeckt.

Ein Vater soll seine kleine Tochter sexuell missbraucht haben (Symbolfoto). picture alliance / Zoonar | Evgeniia Gordeeva

Ein 47-Jähriger soll seine Tochter (4) sexuell missbraucht und davon Fotos angefertigt haben. Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft ihm neben sexuellem Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen sowie dem Herstellen von kinderpornografischen Inhalten auch den Besitz kinderpornografischer Inhalte vor.

Demnach soll der Mann am 5. August 2024 in der gemeinsamen Familienwohnung in Harburg seine damals erst vierjährige Tochter dazu gebracht haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Dabei soll er die Tat mit seinem Handy fotografiert und mehrere Aufnahmen angefertigt haben.

Videoaufnahmen zeigen schweren sexuellen Missbrauch

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Zudem werfen ihm die Ermittler vor, zwischen August 2024 und Oktober 2025 in insgesamt sieben Fällen kinderpornografische Aufnahmen des Mädchens hergestellt zu haben.





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Darüber hinaus fanden die Beamten auch Videos auf dem Handy des Mannes, in denen unter anderem Kinder von Erwachsenen schwer sexuell missbraucht werden.

Ab Montag wird ihm vor dem Hamburger Landgericht der Prozess gemacht.