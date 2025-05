Stellen Sie sich mal vor, Sie wohnen direkt an der Elbe, können den Fluss aber kaum sehen, weil Bäume die Sicht behindern. Oder aber, Sie können die Elbe eigentlich recht gut sehen, aber eben nicht aus jedem Zimmer. In diesem Fall, der in den Hamburger Elbvororten spielt, wurde jedenfalls ein Gartenbauunternehmer beauftragt, Abhilfe zu schaffen. Und am Ende landete der Fall vor dem Amtsgericht Blankenese. Der Vorwurf: Sachbeschädigung.