Zwei Wochen lang lag die Leiche von Eva-Maria P. in einem Wandschrank, bevor man sie fand. Die 34-Jährige war mit einer Weinflasche von ihrem Ex-Freund erschlagen worden. Über den letzten Monat wurde die Tat vor Gericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft Dennis H. Totschlag vor. Jetzt muss er für acht Jahre ins Gefängnis. Mit dem Urteil werden der Öffentlichkeit nun auch genauere Details zur Tat bekannt.

Vor dem Sicherheitstrakt von Saal 288 wird vielstimmig getuschelt. Die Anwesenden erwarten das Urteil im Fall Dennis H. Er soll im November 2024 Eva-Maria P., seine Ex-Freundin und Mutter des gemeinsamen Kindes, getötet haben. Plötzlich hört das Grundrauschen auf und unheimliche Stille erfüllt den Flur. Dennis H. wird, an einen Justizbeamten gekettet, durch die Menge geführt. Rund 30 Augenpaare folgen dem Angeklagten auf seinem Weg zum Urteil.