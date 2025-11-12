Eine Serie von Tankstellenüberfällen erschüttert Hamburg Anfang des Jahres 2025: Mal mit einer Machete, mal mit einem Ninja-Kurzschwert bewaffnet stürmen vermummte Gestalten mehrere Stationen. Geld und Zigaretten fordern sie, während vor der Tür der Fluchtwagen wartet. Die Täter: fast noch Kinder. Was wie Szenen aus einem mittelmäßigen Actionfilm klingt, wurde mit vielen Emotionen und bitterem Ernst vor der Jugendkammer des Landgerichts Hamburg verhandelt. Über beide Angeklagte wurden schwere Urteile verhängt.





