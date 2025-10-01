Uralt-Autoknacker vor Gericht: Er ist 86 – und unbelehrbar?

Ungewöhnlicher Prozess in Blankenese: Ein 86-Jähriger soll mehrere Autos aufgebrochen und Handtaschen erbeutet haben. Bei einem Diebstahl wurde der Mann von einem Zeugen überrascht – und machte trotzdem weiter.

Laut Anklage soll der Rentner am 9. Juli 2024 auf einem Friedhofsparkplatz in der Berner Chaussee (Bramfeld) mit einem Schraubendreher das Fenster eines VW-Kombis eingeschlagen und daraus eine Handtasche samt Bargeld entwendet haben. Ein Zeuge griff jedoch sofort ein und nahm ihm die Beute wieder ab, so die Staatsanwaltschaft.

Mehrere Handtaschen erbeutet

Nur wenige Tage später, am 12. Juli, soll der Angeklagte in der Rupertistraße (Nienstedten) versucht haben, die Tür eines Audi A3 gewaltsam zu öffnen – erfolglos, aber mit der Folge deutlicher Kratzer und Dellen am Auto. Zwei Tage darauf, ebenfalls in der Rupertistraße, schlug er laut Anklage erneut eine Autoscheibe ein und erbeutete diesmal eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche mit 30 Euro Bargeld und weiteren Wertgegenständen. Der Gesamtschaden der Taten wird auf rund 1650 Euro geschätzt.

Der 86-Jährige muss sich am Donnerstag ab 9 Uhr vor dem Amtsgericht Blankenese verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Diebstahl in einem besonders schweren Fall sowie in drei Fällen in Tateinheit mit Sachbeschädigung vor. In zwei Fällen sei der Diebstahl lediglich versucht gewesen. (mp)