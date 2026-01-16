mopo plus logo
Leise weint Tim G. (2.v.r.) zu Beginn seines Prozesses. Er soll unter dem Einfluss von Drogen seine Mitbewohnerin so schwer verletzt haben, dass sie bis heute im Wachkoma liegt.

Leise weint Tim G. (2.v.r.) zu Beginn seines Prozesses. Er soll unter dem Einfluss von Drogen seine Mitbewohnerin so schwer verletzt haben, dass sie bis heute im Wachkoma liegt. Foto: Emilia Skibbe

  • Neustadt

paidAuf Drogen geht ein Hamburger auf seine Mitbewohnerin los – jetzt liegt sie im Koma

Wie schuldfähig kann man unter Drogen sein? Um diese Frage geht es bei einem aktuellen Gerichtsprozess, der vor dem Landgericht verhandelt wird. Im Zentrum steht Tim G. (22) – und eine Tat, die ihn bis heute verfolgt. Unter Drogen soll er seine Mitbewohnerin angegriffen, und so schwer verletzt haben, dass sie bis heute im Wachkoma liegt. Nach nur wenigen Minuten vor der Jugendkammer bricht der 22-Jährige bereits in Tränen aus.


