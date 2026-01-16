Wie schuldfähig kann man unter Drogen sein? Um diese Frage geht es bei einem aktuellen Gerichtsprozess, der vor dem Landgericht verhandelt wird. Im Zentrum steht Tim G. (22) – und eine Tat, die ihn bis heute verfolgt. Unter Drogen soll er seine Mitbewohnerin angegriffen, und so schwer verletzt haben, dass sie bis heute im Wachkoma liegt. Nach nur wenigen Minuten vor der Jugendkammer bricht der 22-Jährige bereits in Tränen aus.





