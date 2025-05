Heiterkeit, Gefeixe und ein Po-Klaps: Am Donnerstag geriet der Prozessbeginn um eine brutale Erpressung vor dem Landgericht beinahe zur Farce. Die Stimmung im Gericht passte nicht zu den Tatvorwürfen gegen die drei Angeklagten. Sie sollen ihr Opfer in eine Wohnung gelockt, gefesselt und mit Verstümmelung bedroht haben. Eine hohe Geldsumme wurde dem Mann auf diese Art abgeknöpft. Von Reue war am ersten Prozesstag keine Spur – das liegt auch an der Strategie der Verteidigung.