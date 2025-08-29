Er ist kein Mann für die zweite Reihe: Ingo Bott, ein Doktortitel, plus zwei Ehrentitel, die ihm gerade ziemlichen Ärger eingebrockt haben, verteidigt derzeit die wohl prominenteste Angeklagte des Landes: Christina Block, Millionärin und mutmaßliche Auftraggeberin für die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder. Im Gericht fällt der bärtige Bott durch gute Laune und eine konfliktfreudige Verteidigung auf. Und durch sein Äußeres, das die einen an Keanu Reeves erinnert, die anderen an Conchita Wurst.



Am sechsten Verhandlungstag rückten die Pressevertreterinnen im Zuschauerraum die Brillen gerade, blickten fast ungläubig durch die Trennscheibe in den Gerichtssaal: Was hat Ingo Bott da auf der Rückseite seiner schwarz-weißen Weste? Sind das Pin-up-Girls im Stil der 50er Jahre?





