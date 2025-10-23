Tankstellen-Serienräuber vor Gericht: Mit Machete Geld erbeutet

Sie sollen mehrfach Tankstellen in Hamburg und Umgebung überfallen haben. Am Donnerstag stehen deshalb zwei junge Männer vor dem Landgericht. Ihnen wird eine ganze Serie von Überfällen vorgeworfen.

Die Anklage wirft einem 22-Jährigen acht Taten vor – besonders schweren Raub und besonders schwere räuberische Erpressung, in zwei Fällen blieb es beim Versuch. Ein 19-Jähriger soll in fünf Fällen beteiligt gewesen sein. In vier Fällen sollen beide gemeinsam gehandelt haben.

Vier Tankstellen in nur fünf Tagen überfallen

Zwischen dem 13. und 17. Januar 2025 sollen die Angeklagten in Buxtehude, Hamburg, Barsbüttel und Neu Wulmstorf vier Tankstellen überfallen haben. Während der 22-Jährige draußen das Fluchtfahrzeug startklar hielt, soll der 19-Jährige zusammen mit einem bislang unbekannten Komplizen – maskiert mit einem Helm – in die Verkaufsräume gestürmt sein. Mit Machete und Messer sollen sie Angestellte bedroht und rund 1660 Euro Bargeld sowie Zigaretten geraubt haben.

Doch dabei soll es nicht geblieben sein: Nur wenige Wochen später, am 22. und 23. Februar 2025, soll der 22-Jährige gemeinsam mit einem weiteren unbekannten Täter wieder zugeschlagen haben. Erneut wurde die Aral-Tankstelle in Barsbüttel überfallen, außerdem eine Total-Tankstelle in der Andreas-Meyer-Straße (Billbrook). Wieder soll der 22-Jährige das Fluchtfahrzeug gesteuert haben, während der Mittäter mit einer Machete Bargeld in Höhe von 1100 Euro erbeutete.

Versuchte Überfälle – Angestellte zeigen Mut

Am nächsten Morgen sollen der 22-Jährige und ein weiterer Komplize versucht haben, eine Esso-Tankstelle und einen Kiosk in Finkenwerder zu überfallen. Doch diesmal verweigerten die Mitarbeiter eine Herausgabe des Geldes, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten.

Bereits im August 2024 soll der 19-jährige Angeklagte auf eigene Faust zugeschlagen haben: Er soll in einer HEM-Tankstelle in der Bergedorfer Straße einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und etwa 1000 Euro erbeutet haben.

Da beide Angeklagte zur Tatzeit noch Heranwachsende waren, kann die Öffentlichkeit während des Prozesses ausgeschlossen werden. (ee)