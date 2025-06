Kiez-Streit eskaliert: Schlichter in Hals gestochen – Anklage!

Das neue Jahr hat für einen 39-Jährigen mit einer lebensgefährlichen Verletzung begonnen. Ein Kiezgänger geriet mit einem Türsteher in Streit, es kam zu Handgreiflichkeiten. Der 39-Jährige wollte schlichten – und wurde von einem der beiden Streithähne niedergestochen. Jetzt steht ein 25-Jähriger vor Gericht.

Es ist gegen 5.50 Uhr, als es am 1. Januar dieses Jahres auf der Großen Freiheit zu der handfesten Auseinandersetzung kommt. Ein junger Partygänger gerät mit einem Türsteher (38) in Streit, weil der ihn nicht reinlassen will. Ein 39-Jähriger will dem Türsteher helfen und greift ein. Mit fatalen Folgen: Plötzlich zieht der heute 25-Jährige laut Anklage ein Messer und sticht zweimal zu.

Kiezgänger sticht auf Streitschlichter ein – Anklage!

Das Opfer erleidet eine Schnittverletzung an der Nase sowie eine potenziell lebensgefährliche Verletzung am Hals mit arterieller Blutung. Er wird unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die anlässlich des Silvestereinsatzes anwesenden Einsatzkräfte der Polizei nehmen den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest. Er wird noch am selben Vormittag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am Dienstag muss sich der mutmaßliche Täter wegen versuchten Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten. (jek)