Streit um Haarschnitt eskaliert – Friseur soll Kunden mit Schere verletzt haben

Friseurtermin mit brutalem Ende: Ein Friseur in Billstedt war mit einem Kunden in einen Streit geraten – plötzlich stach er mit der Schere zu. Nicht nur wegen dieser Tat muss sich der 30-Jährige nun vor Gericht verantworten.

Gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit Bedrohung, lautet die Anklage gegen den 30-jährigen Friseur G., der in einem Salon in Billstedt arbeitet.

Kunde durch Stiche im Bauch verletzt

Ein Rückblick in das Jahr 2020: Am Abend des 28. November war der Angeklagte mit einem Kunden in Streit geraten. Letzterer war unzufrieden damit, wie der 30-Jährige ihm seine Haare geschnitten hatte, und machte seinem Unmut Luft.

Aus dem zunächst verbalen Streit entwickelte sich ein Handgemenge zwischen G. und dem Kunden, bei dem der Friseur eine Schere ergriffen und seinem Gegenüber gedroht haben soll, ihn zu töten. Anschließend habe er dem Kunden dreimal linksseitig in den Oberkörper gestochen. Einer der Stiche verursachte dabei eine Blutansammlung in der hinteren Bauchwand mit Anhebung der Niere des Geschädigten.

Anklage wegen mutmaßlich geplantem Angriff

Doch das ist nicht die einzige Tat, für die sich G. vor Gericht verantworten muss: Am frühen Abend des 1. Juli 2020 soll er gemeinsam mit zwei Mittätern im Bereich des Maukestiegs/Billstedter Platz auf den Geschädigten A. eingeschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Laut Anklage soll die Tat vorab geplant gewesen sein.

Als A. am Boden lag, soll einer der drei Täter ein Messer gezückt und mehrfach in Richtung des Oberkörpers des Geschädigten gestochen haben. Neben Schnittverletzungen an den Händen erlitt A. bei dem Angriff auch mehrere Blessuren im Gesicht. Er musste anschließend im Krankenhaus verarztet werden. Der Prozess gegen den 30-Jährigen beginnt am Donnerstag vor dem Amtsgericht St. Georg. (mp)