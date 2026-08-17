Ein Mann verprügelt eine Frau durch ein Autofenster – und eine andere, die zur Hilfe kommt. Nun steht er vor Gericht.

Aufgrund eines Nachbarschaftsstreits soll es im Juni in Wandsbek zu einer Prügelei gekommen sein. Während die Geschädigte angeschnallt im Auto saß, habe ihr der Angeklagte mindestens viermal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Freundin, welche zur Hilfe kam, schlug er ebenso ins Gesicht und drohte ihr mit einem Messer, welches er aus der Tasche zog.

Aufgrund der Gesichtsprellung, der Abschürfungen am Kopf, an der Brust und an den Armen ist der Tatverdächtige wegen vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung angeklagt. Da er während der Prügelei auch auf das Auto eingetreten habe und dadurch einen Schaden von etwa 3000 Euro verursachte, wird ihm auch Sachbeschädigung zur Last gelegt.

Am Montag steht der Angeklagte wegen der Vorwürfe vor dem Amtsgericht Hamburg-Wandsbek. (js)