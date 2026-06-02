Drei Männer sitzen in einer Shishabar am Steindamm. Einer hat einen Revolver dabei, ein zweiter steckt sich eines der Besteckmesser in die Tasche. Sie warten, beobachten einen Mann, der nicht an ihrem Tisch sitzt. Als er aufsteht, folgen sie ihm. Kurze Zeit später fallen draußen auf der Straße mindestens vier Schüsse. Der Schütze Ahmed A. ist bereits verurteilt, von „Rumgeballer wie im Wilden Westen“ war die Rede. Jetzt sind seine mutmaßlichen Mittäter dran.

In weißem Hemd sind Ibrahim E. (38) und Yousif H. (36) am Dienstag zu ihrem Prozessauftakt erschienen. Die beiden Männer kommen aus der Untersuchungshaft. Am 30. Januar sind sie festgenommen worden, fast zwei Jahre, nachdem sie auf dem Steindamm (St. Georg) versucht haben sollen, Bashir H. (Name geändert) zu töten.