Das italienische Restaurant „L'Espresso Bar“ liegt im Grindelviertel im schicken Stadtteil Rotherbaum. Unweit der Uni reihen sich hier schicke Altbauvillen aneinander. Auf der Terrasse des Lokals werden unter anderem Pizza und Pasta serviert. Doch an einem Sonntag im Mai des vergangenen Jahres ist die Stimmung an einem Tisch angespannt. Ein Gast und der Chef des Restaurants reden über Geld. Es geht um Zehntausende Euro, die der Wirt einem alten Geschäftspartner angeblich noch schuldet. Der Gast soll als Geldeintreiber agiert haben, mit „bösen Jungs“ gedroht haben, die „wüssten, was sie zu tun haben“, falls der Wirt nicht zahlt.