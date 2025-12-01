En schillernder Anwalt, ein Überraschungszeuge, menschliche Abgründe – der Block-Prozess ist (auch) unter Hamburgs Juristen DAS Tuschelthema. Öffentlich äußern will sich keiner, denn der Prozess läuft und Christina Block gilt als unschuldig, bis ihre Schuld bewiesen ist. Aber anonym sind doch ein paar von ihnen bereit, zu plaudern: über Ungereimtheiten und die waghalsige Verteidigungsstrategie des Block-Anwalts Ingo Bott, was sie von der Aussage des Chef-Entführers halten, welche Strafe sie für Christina Block erwarten – und warum der ganze Prozess „so ein Fiasko“ ist.







