Übergriff während Behandlung: Physiotherapeut wegen Vergewaltigung angeklagt

Ein Physiotherapeut soll während einer Behandlung in Hamburg eine Patientin sexuell missbraucht haben. Am Freitag muss sich der 38-Jährige vor dem Landgericht verantworten – ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen. Der Vorfall soll sich bereits im Juli 2021 in einer Praxis ereignet haben.

Vor dem Hamburger Landgericht beginnt in Kürze ein Prozess gegen einen Physiotherapeuten, dem Vergewaltigung im Rahmen einer Behandlung vorgeworfen wird. Der Angeklagte N. (38) soll im Juli 2021 eine Patientin während einer Therapiesitzung unangemessen mit der Hand berührt haben und dabei in ihren Intimbereich eingedrungen sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Bodybuilder-Pärchen vertickt illegal Doping-Mittel – Tränen im Gerichtssaal

Laut Anklage ereignete sich der Vorfall am 6. Juli 2021. Das Opfer sei so überrumpelt gewesen, dass sie ihren Widerstand in dem Moment nicht äußern konnte. Der Prozess findet am Freitag (13. Juni) im Hamburger Landgericht statt. (mp)