Grundlos Seniorinnen und Radfahrer attackiert: „Ich habe Angst vor mir selbst“
Er soll zwei Seniorinnen angegriffen und zum Teil schwer verletzt, einen Radfahrer geschlagen und Polizisten beleidigt und getreten haben: Ein 37-jähriger Angeklagter sprach vor Gericht über Alkoholprobleme, psychische Erkrankungen und sein „Hartz-IV-Leben“.
Mit undeutlicher Stimme schilderte Kamil M. (37) vor dem Landgericht sein Leben als Abwärtsspirale aus Alkohol, Depressionen, paranoider Schizophrenie und „Hartz-IV-Leben“. An den Tag der ihm vorgeworfenen Tat, für die er sich nun verantworten muss, könne er sich kaum erinnern. „Es sind nur Bruchstücke“, sagte der Angeklagte.
