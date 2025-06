In einem Hotel in Altona ist es im Mai des vergangenen Jahres zu einem Streit zwischen einem Gast und einem Security-Mitarbeiter gekommen. Der Gast starb nach einem Sturz, nun ist der Sicherheitsmann vor dem Hamburger Landgericht angeklagt. Beim Prozessauftakt am Dienstag wird ein Video abgespielt, das die Szenen nach dem Streit in der Lobby zeigt. Über den verstorbenen Mann sagt der Angeklagte: „Er wirkte vollkommen unberechenbar“.